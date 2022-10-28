Лукоянов о «Салавате»: «Полкоманды весом по 60 кг – как в женской лиге. Идешь бить, а он свернулся: «Мне больно!»

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Артем Лукоянов сравнил с хоккеистками физические данные игроков «Салавата Юлаева».

«У Уфы полкоманды весом по 60 килограммов, как в ЖХЛ (женской хоккейной лиге – прим. Sports.ru). Его идешь бить, а он свернулся: «Мне больно!» – сказал нападающий «Ак Барса».

Казанская команда проиграла уфимцам два матча из трех в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

26 октября «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1.

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