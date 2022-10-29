Команды темнокожих тренеров сыграли друг с другом в ECHL. Это первый такой случай в профессиональном хоккее Америки
Команды темнокожих тренеров сыграли в ECHL, это 1-й случай в хоккее в Америке.
«Цинциннати» под руководством Джейсона Пейна обыграл «Каламазу» Джоэла Мартина в матче регулярного чемпионата.
Это был первый случай встречи команд с двумя темнокожими главными тренерами в истории профессионального хоккея в Северной Америке.
Всего их было 7 человек, включая единственного представителя НХЛ – Дирка Грэма, работавшего с «Чикаго» в сезоне-1998/99.
«Для хоккея и мира в целом очень здорово, что два цветных тренера сделали этот прыжок, этот исторический шаг.
Мы с Джоэлом много работали, чтобы этого добиться. Дети видят темнокожих игроков и говорят: «И я могу оказаться на их месте».
Теперь они увидели двух боссов скамейки и могут сказать: «Вот еще одна должность, которую я смогу получить, если буду усердно работать», – сказал Пейн.
Фото: официальный сайт НХЛ.
83,6% сотрудников команд НХЛ – белые, 3,74% – темнокожие, 3,71% – латиноамериканцы, 4,17% – азиаты
У 22 клубов НХЛ есть программы по найму темнокожих, женщин и представителей коренных народов. Лига опубликовала отчет о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности
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