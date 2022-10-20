83,6% сотрудников команд НХЛ – белые, 3,74% – темнокожие, 3,71% – латиноамериканцы, 4,17% – азиаты

НХЛ опубликовала результаты исследования демографического состава работников клубов.

В отчете лиги о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности представлена статистическая информация о штатных сотрудниках.

По данным лиги, 83,6% работников команд – белые, 4,17% – азиаты, 3,74% – темнокожие, 3,71% – латиноамериканцы.

0,5% сотрудников являются представителями коренных народов.

У 22 клубов НХЛ есть программы по найму темнокожих, женщин и представителей коренных народов. Лига опубликовала отчет о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности