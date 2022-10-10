Геннадий Курдин: «Гусев засиделся. Клубы НХЛ уже сформировали составы. Его ждут в СКА, но вписаться будет не так просто»

поделился мнением о ситуации Никиты Гусева.

«Мы помним, как давал интервью «Матч ТВ» и обещал определиться с клубом еще в конце сентября. Я понимаю его желание найти клуб в . Ради этого стоило терпеть и ждать. Но теперь клубы НХЛ уже сформировали свои составы. Никита не нашел новую команду. И он уже засиделся, честно говоря.

Чем дальше будет, тем хуже. Очень большой перерыв. Я понимаю, что его очень ждут в . Но питерская команда на ходу, и вписаться в состав будет не так просто. Мастерство у Гусева есть, нет вопросов. Тем не менее сразу заиграть в составе клуба‑лидера КХЛ будет непросто», – сказал первый тренер Гусева.

Гусев начнет рассматривать варианты в КХЛ 19-20 октября («Матч ТВ»)