Гусев начнет рассматривать варианты в КХЛ 19-20 октября («Матч ТВ»)

начнет полноценно рассматривать варианты в во второй половине октября.

Как сообщает «Матч ТВ», при этом не обязательно, что он вернется в . Для этого клуб должен дополнительно расчистить платежную ведомость и подписать Гусева на ведущую роль в двух первых звеньях.

Нападающий начнет определяться с клубом в России 19-20 октября.

В минувшем сезоне 30-летний Гусев не нашел себе клуб в НХЛ и вернулся в СКА.

Он провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 16 (7+9) баллов в 16 играх.

В НХЛ Гусев поиграл за «Нью-Джерси» и «Флориду». В 97 матчах в лиге в его активе 54 (17+37) очка при полезности «минус 26».