Агент Гусева: «С клубами КХЛ переговоры пока не ведутся. Ближе к концу октября будет ясность»

Агент Никиты Гусева высказался о будущем игрока.

«Ближе к концу октября будет ясность и с НХЛ, и с КХЛ.

С клубами КХЛ переговоры пока не ведутся», – сказал .

В минувшем сезоне 30-летний Гусев не нашел себе клуб в НХЛ и вернулся в СКА. Он провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 16 (7+9) баллов в 16 играх.

В НХЛ Гусев поиграл за «Нью-Джерси» и «Флориду». В 97 матчах в лиге в его активе 54 (17+37) очка при полезности «минус 26».

Гусев начнет рассматривать варианты в КХЛ 19-20 октября («Матч ТВ»)