Директор «Автомобилиста» о травмах: «Волк начинает на неделе. У Широкова «демобилизацию» снимаем в начале следующей»

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Директор «Автомобилиста» рассказал о состоянии травмированных игроков команды. 

«Хрипунов и Блэкер уже выходят на лед, также на льду на этой неделе начинает Кертис Волк.

Что касается Широкова, то мы снимаем у него «демобилизацию» в начале следующей недели.

Надеемся, что в течение первой половины ноября все эти четыре хоккеиста смогут вернуться в состав и будут играть», – сказал Максим Рябков. 

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