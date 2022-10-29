Директор «Автомобилиста» о травмах: «Волк начинает на неделе. У Широкова «демобилизацию» снимаем в начале следующей»
Директор «Автомобилиста» рассказал о состоянии травмированных игроков команды.
«Хрипунов и Блэкер уже выходят на лед, также на льду на этой неделе начинает Кертис Волк.
Что касается Широкова, то мы снимаем у него «демобилизацию» в начале следующей недели.
Надеемся, что в течение первой половины ноября все эти четыре хоккеиста смогут вернуться в состав и будут играть», – сказал Максим Рябков.
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