Заварухин о Блэкере: «И так травмирован, а еще и аппендицит вырезали – выбыл на месяц. Впервые такое вижу»

Главный тренер высказался о количестве травм.

В списке травмированных у клуба из Екатеринбурга находятся защитник , нападающие Сергей Широков, Кертис Волк, Степан Хрипунов и Алексей Макеев.

«Если говорить о большом количестве травм в нашей команде, то о системности речи не идет. Все это – стечение обстоятельств.

Тот же Блэкер: он и так травмирован, а ему еще и аппендицит вырезали – и он выбыл на месяц. Впервые такое вижу. Считай, две травмы одновременно», – сказал Заварухин.