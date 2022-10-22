Заварухин о Блэкере: «И так травмирован, а еще и аппендицит вырезали – выбыл на месяц. Впервые такое вижу»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о количестве травм.
В списке травмированных у клуба из Екатеринбурга находятся защитник Джесси Блэкер, нападающие Сергей Широков, Кертис Волк, Степан Хрипунов и Алексей Макеев.
«Если говорить о большом количестве травм в нашей команде, то о системности речи не идет. Все это – стечение обстоятельств.
Тот же Блэкер: он и так травмирован, а ему еще и аппендицит вырезали – и он выбыл на месяц. Впервые такое вижу. Считай, две травмы одновременно», – сказал Заварухин.
Комментарии