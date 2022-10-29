Давыдов о Радулове: «Ак Барс» не совсем подходит Александру по стилистике. Трансфер года – Яшкин в СКА, он там на своем месте»

Теги Ак Барс СКА Виталий Давыдов Александр Радулов Борис Михайлов Олег Знарок КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Виталий Давыдов считает, что «Ак Барс» не подходит Александру Радулову по стилистике. 

Вчера стало известно, что 36-летний форвард выведен из основного состава клуба и может быть обменян

– Летом все восторгались переходом Александра Радулова в «Ак Барс», но я считал, что трансфер года совершил СКА, когда смог забрать из НХЛ Яшкина, несмотря на всю политику и всех Гашеков. Так и оказалось.

Не ждите от Яшкина красивых голов – все они будут корявые, откуда-то сверху, снизу или сбоку, на мускулах и жилах, с удалениями в обе стороны. И все будут решающими. Вы видели вчера его третий гол – вопреки законам геометрии, откуда-то с нулевого угла, черпачком? Это типичный гол Яшкина! Точно такие полвека назад штамповал Борис Петрович Михайлов.

– А почему не поверили в трансфер Радулова?

– Каждый игрок должен найти свою команду и своего тренера. «Ак Барс» – особая команда, по стилистике она не совсем подходит Александру – в отличие от ЦСКА, куда переход и напрашивался. Как, наверное, и Олег Знарок, на которого в Казани просто тяжело смотреть. 

А Яшкин в СКА – это не Радулов в Казани. Человек на своем месте и в своей роли. Видно, что его окрылила и выданная СКА буква «К» – Яшкин играет очень ответственно, на команду, – считает трехкратный олимпийский чемпион. 

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