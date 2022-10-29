Давыдов о Радулове: «Ак Барс» не совсем подходит Александру по стилистике. Трансфер года – Яшкин в СКА, он там на своем месте»

считает, что «Ак Барс» не подходит Александру Радулову по стилистике.

Вчера стало известно, что 36-летний форвард выведен из основного состава клуба и может быть обменян.

– Летом все восторгались переходом в , но я считал, что трансфер года совершил СКА, когда смог забрать из НХЛ Яшкина, несмотря на всю политику и всех Гашеков. Так и оказалось.

Не ждите от Яшкина красивых голов – все они будут корявые, откуда-то сверху, снизу или сбоку, на мускулах и жилах, с удалениями в обе стороны. И все будут решающими. Вы видели вчера его третий гол – вопреки законам геометрии, откуда-то с нулевого угла, черпачком? Это типичный гол Яшкина! Точно такие полвека назад штамповал Борис Петрович Михайлов.

– А почему не поверили в трансфер Радулова?

– Каждый игрок должен найти свою команду и своего тренера. «Ак Барс» – особая команда, по стилистике она не совсем подходит Александру – в отличие от ЦСКА, куда переход и напрашивался. Как, наверное, и , на которого в Казани просто тяжело смотреть.

А Яшкин в СКА – это не Радулов в Казани. Человек на своем месте и в своей роли. Видно, что его окрылила и выданная СКА буква «К» – Яшкин играет очень ответственно, на команду, – считает трехкратный олимпийский чемпион.