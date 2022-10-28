Борис Майоров: «Радулов должен сделать выводы, его могут не взять в другой клуб. Кому нужны проблемные игроки?»

считает, что должен поменяться.

Главный тренер сообщил, что хоккеист выведен из основного состава в преддверии матча против «Нефтехимика».

– Мы знаем Радулова как человека живого, энергичного и порой непредсказуемого.

Не исключено, что и в повседневной жизни он совершает какие-то неожиданные поступки. Особенно если учесть, что он в хоккей играет, а не лес рубит.

Именно в этом и кроются трудности Знарка, как тренера, в управлении таким игроком. Видимо, произошло что-такое, что заставило руководство команды вывести своего лидера из состава. Вообще удивительно, что «Ак Барс», имея шикарный состав, играет столь невразумительно.

Накануне матча казанцев с уфимцами было много разговоров, что вот эта игра все решит.

Но «Ак Барс» вновь проиграл, и, судя по всему, значимость Знарка для клуба оказалась выше значимости Радулова. Пока Знарок остается, но думаю, что уже тоже с какими-то условиями.

– Радулову в нынешней ситуации надо просить обмена или пересмотреть отношение к себе и продолжить выступать за «Ак Барс»?

– Радулов тоже должен делать выводы из сложившейся конфликтной ситуации.

Клуб принял жесткое решение. И теперь в первую очередь игрок должен подумать о том, как ему жить дальше. Александру стоит подумать – зачем уходить из такой хорошей команды? И потом земля слухами полнится.

После такой истории его могут и не взять в другой клуб. Кому нужны проблемные игроки? Радулову пора начать меняться. Ведь не за горами закат карьеры.

А в повседневной жизни – все по-другому, никто с его сложным характером считаться уже не будет. Да и в хоккее надо понимать, что игра у форварда уже не такая яркая, как десять лет назад, – сказал двукратный олимпийский чемпион.