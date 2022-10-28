Агент Радулова о его выводе из основы «Ак Барса»: «Не стоит раздувать эту историю. Тренерское дело, посмотрите на результаты клуба»

Агент Александра Радулова высказался о его выводе из основного состава .

Об этом сегодня сообщил главный тренер казанского клуба .

«Слушайте, это тренерское дело. Конфликт? Пока никак не могу прокомментировать. Не стоит раздувать эту историю.

Посмотрите на результаты «Ак Барса» – видимо, тренерский штаб что‑то решает, думает. Мне в эту тренерскую стезю влезать не хочется», – сказал .

В 22 матчах текущего сезона у 36-летнего нападающего 15 (8+7) очков. В последних 9 матчах в его активе всего 2 (0+2) балла.