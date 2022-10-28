Агент Радулова о его выводе из основы «Ак Барса»: «Не стоит раздувать эту историю. Тренерское дело, посмотрите на результаты клуба»
Агент Александра Радулова высказался о его выводе из основного состава «Ак Барса».
Об этом сегодня сообщил главный тренер казанского клуба Олег Знарок.
«Слушайте, это тренерское дело. Конфликт? Пока никак не могу прокомментировать. Не стоит раздувать эту историю.
Посмотрите на результаты «Ак Барса» – видимо, тренерский штаб что‑то решает, думает. Мне в эту тренерскую стезю влезать не хочется», – сказал Юрий Николаев.
В 22 матчах текущего сезона у 36-летнего нападающего 15 (8+7) очков. В последних 9 матчах в его активе всего 2 (0+2) балла.
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