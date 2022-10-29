Жена Радулова: «Какую же херню люди пишут в сети… И смешно, и грустно. Человеческой тупости нет предела»

Жена Александра Радулова резко отреагировала на комментарии в соцсетях о хоккеисте.

Вчера стало известно, что 36-летний форвард выведен из основного состава клуба и может быть обменян.

«На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет», – прокомментировал эту ситуацию главный тренер «барсов» Олег Знарок.

«Какую же херню люди пишут в сети… И смешно, и грустно. Человеческой тупости нет предела», – написала супруга игрока Анна Бокий в соцсети.