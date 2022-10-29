Жена Радулова: «Какую же херню люди пишут в сети… И смешно, и грустно. Человеческой тупости нет предела»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ соцсети контент Хоккей

Жена Александра Радулова резко отреагировала на комментарии в соцсетях о хоккеисте. 

Вчера стало известно, что 36-летний форвард «Ак Барса» выведен из основного состава клуба и может быть обменян

«На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет», – прокомментировал эту ситуацию главный тренер «барсов» Олег Знарок. 

«Какую же херню люди пишут в сети… И смешно, и грустно. Человеческой тупости нет предела», – написала супруга игрока Анна Бокий в соцсети.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные