Тардиф о переносе Кубка мира: «У нас идет общение с НХЛ. ИИХФ не участвует в организации турнира в 2024 году»

Люк Тардиф высказался касательно возможного переноса Кубка мира-2024.

Ранее появилась информация о том, что турнир могут перенести из-за нежелания стран играть с Россией и нерешенных вопросов с ИИХФ.

«Сейчас у нас идет общение с НХЛ. ИИХФ не участвует в организации Кубка мира в 2024 году.

Что касается нежелания некоторых федераций играть против России, то мне трудно что-либо комментировать по этому поводу, но я, как и вы, слышал об этом», – сказал президент ИИХФ.