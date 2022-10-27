НХЛ ищет правильное время и место, чтобы максимально заработать на Кубке мира. Турнир может пройти в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе или Торонто («Матч ТВ»)

Стали известны города, в которых может пройти следующий Кубок мира по хоккею.

Ранее появилась информация, что , который планируется провести в 2024 году, может быть перенесен из-за нежелания стран играть со сборной России.

«Пока нет никакой конкретной информации, и это не связано с Россией. Весь вопрос в том, когда запустить этот турнир, чтобы заработать больше всего денег.

Стоит ли делать это в феврале, когда фанаты уже посмотрели полно матчей и наелись хоккеем перед плей‑офф. В это время даже по абонементам люди не всегда приходят на стадионы. Они ждут апреля и розыгрыша Кубка Стэнли.

А может Кубок мира лучше провести традиционно в сентябре, когда болельщики соскучились по хоккею, и можно раздуть большой ажиотаж.

Все упирается в маркетинговые доллары. А так может организовать этот турнир за неделю.

Нужно найти не только правильное время, но и место, чтобы по максимуму заработать деньги для лиги и профсоюза.

Полгода назад прошло голосование, и среди кандидатов на основные матчи Кубка мира точно были Нью‑Йорк, Торонто, вроде бы Лос‑Анджелес.

Но многие наши русские пацаны голосовали за Лас‑Вегас. Не удивлюсь, если Кубок мира в итоге пройдет в этом городе», – сообщил источник «Матч ТВ».

В 2016 году Кубок мира прошел в Торонто.