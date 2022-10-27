Гендиректор «Салавата» о Казани в 90-х: «Тихий ужас: грязь, трущобы, группировки, разборки, дежурили с ножами. Сейчас Казань лучше Уфы как город – это объективно»

Генеральный директор сравнил Уфу и Казань.

– Вы учились в Казани в финансовом институте. Почему уехали из Уфы?

– Я в Уфе окончил финансовый техникум, ушел в армию, вернулся в 1989 году – по сути, строилась новая страна. Конечно, я мечтал поступить в Ленинград, в финансовый университет.

Приехал туда, мне все очень понравилось, конкурс был большим, срок обучения – пять лет. Понимал, что после армии будет сложно сдать математику на отлично, был большой риск не пройти конкурс и потерять еще один год. Тогда не было возможности подавать документы в несколько учебных заведений.

Как раз в тот момент было принято решение о создании налоговых органов, и срочно требовалось подготовить специалистов. Поэтому было принято решение о сокращенном сроке обучения для выпускников финансовых техникумов. Такое обучение было организовано в Казанском финансово-экономическом институте.

Там уже не изучали научный коммунизм и историю КПСС, а сразу переходили к специальным предметам. Срок обучения был три года. Понимал, что надо быстрее выпускаться и использовать появившиеся возможности в изменяющейся стране. Поэтому выбрал Казань.

– Сравните Казань тех лет с современной.

– Это был тихий ужас: повсюду грязь, трущобы в центре города, группировки, разборки.

В общежитии было мало парней, порой мы устраивали баррикады и дежурили с ножами на входе – такие были времена. После того как получил диплом, в тот же день вечером уехал домой.

Не мог там больше находиться. А через десять лет, когда приехал в командировку в Казань, то очень удивился – город стал совершенно другим.

Сейчас, конечно, не сравнить. Был тяжелый период в жизни всей страны. Считаю, что прошел жесткую школу в Казани.

– В Уфе спокойнее было в то время?

– Да, в Уфе всегда спокойно было. У нас не было никаких группировок, бандитских разборок, город всегда был чистым. И люди, как мне казалось, были добрее и терпимее. Во всяком случае, я чувствовал себя безопаснее и спокойнее.

– Какой город сейчас лучше – Уфа или Казань?

– Если бы я был экспертом, то, конечно, сказал бы, что Казань как город лучше Уфы – это объективно. Однако значительной разницы нет.

Еще во время учебы отвечал на этот вопрос тем, что сто лет назад Владимир Ильич Ленин учился в Казанском университете, а Уфа была местом политической ссылки Надежды Крупской. И мы за сто лет сдвинулись до сравнения между этими городами.

В историческом смысле Уфа сделала большой шаг вперед. Казань тогда была старинным купеческим городом с высоким уровнем управления и образования, а Уфа – далекой провинцией.

Мне очень нравится дореволюционная архитектура Казани, очень много красивых отреставрированных зданий. Этого мне в Уфе не хватает.

Тем не менее Уфа для меня самый замечательный город, в котором очень много хороших людей, – сказал Ринат Баширов.