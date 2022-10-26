Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Не могу сказать, что условия равные для всех. Это делает чемпионат не до конца конкурентным»

Гендиректор «Салавата» Ринат Баширов высказался о неравных условиях в КХЛ.

– Какой , который вы видели, был лучшим в истории?

– Наверное, чемпионский 2011 год. Четыре равные пятерки, ты был на сто процентов уверен, что после матча диктор скажет привычные слова: «Поздравляем «Салават Юлаев» с очередной победой!» Мы к этому будем стремиться.

– Но сейчас такой состав нереально собрать.

– Конечно. Да, тогда команды были в разных условиях, но сейчас сказать, что условия равные для всех, я не могу. Это делает наш чемпионат не до конца конкурентным.

Считаем, что выработка равных условий, которые должны соблюдаться всеми, – это процесс, который необходимо пройти как можно быстрее. Лига сейчас много работает по привлечению болельщиков на трибуны. Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов говорил о привлечении на матчи поколения Z от 1 до 17 лет. Мы после этого даже обустроили на арене комнату матери и ребенка. Однако значительного успеха это не принесло.

Видимо, необходимы более радикальные шаги. Без значительных изменений в регламентах не обойтись. Все же понимают, что конкурентный чемпионат – это полные трибуны и увеличение доходов клубов, в том числе и от рекламодателей, трансляций и т. д.

– А в чем неравные условия? Вы имеете в виду бонусы?

– Бонусы в том числе. Почему четыре команды могли безлимитно направлять средства на бонусы? Понятно же, что это было в том числе и инструментом обхода потолка зарплат. Сколько нужно было времени, чтобы понять это? – сказал Баширов.