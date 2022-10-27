Александр Тихонов: «Гашек – паршивая овца, не существовало бы его, если бы не Россия во время Великой Отечественной войны. Мы чехов в хоккее чесали, как паршивых котов»

Александр Тихонов назвал паршивой овцой.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал высказывание бывшего вратаря сборной Чехии в адрес .

«Если бы не российские войска во время Великой Отечественной войны, то Гашека бы и не существовало никогда.

Они не должны забывать историю. Также это у него от того, что мы чехов в хоккее чесали, как паршивых котов, все время обыгрывали.

Я сам в 1972 году стоял на запасных клюшках у Тарасова и Чернышева, когда играли Харламов – Петров – Михайлов, Цыганков, Фирсов, Старшинов, Давыдов, Ромишевский, Мишаков. Видите, всех помню.

Чехов отодрали в одну калитку, поэтому они не любят российский хоккей.

Если бы Гашек стоял в воротах, а Овечкин ему хлестал, то от него бы ничего не осталось. Такие высказывания не красят. Гашек – паршивая овца, что еще сказать. А Саша занимает правильную позицию – он играет в хоккей», – сказал Тихонов.

Гашек о том, почему назвал Овечкина трусливым дерьмом: «Он сказал, что политика не связана со спортом. Я был расстроен, он многое может сделать»