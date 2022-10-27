Гашек о желании стать президентом Чехии: «Сначала я должен стать опытным политиком. Не чувствую, что готов»
Доминик Гашек рассказал о своем желании стать президентом Чехии.
Бывший игрок НХЛ и КХЛ сказал, что не будет баллотироваться на выборах 2023 года и, если он будет на стороне победителя, не будет участвовать и в 2028 году.
«Внимательно все изучив, я понял, что если я хочу однажды стать президентом, я должен сначала стать опытным политиком.
Я не чувствую, что готов на данный момент. Есть другие люди, которые в данный момент лучше подходят для того, чтобы быть хорошим президентом Чешской Республики.
Но я буду больше заниматься политикой и делать все возможное для народа Чехии. Я верю, что мне это понравится, и я буду полезен людям», – сказал бывший вратарь сборной Чехии в интервью The Athletic.
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