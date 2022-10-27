Гашек о желании стать президентом Чехии: «Сначала я должен стать опытным политиком. Не чувствую, что готов»

рассказал о своем желании стать президентом Чехии.

Бывший игрок и сказал, что не будет баллотироваться на выборах 2023 года и, если он будет на стороне победителя, не будет участвовать и в 2028 году.

«Внимательно все изучив, я понял, что если я хочу однажды стать президентом, я должен сначала стать опытным политиком.

Я не чувствую, что готов на данный момент. Есть другие люди, которые в данный момент лучше подходят для того, чтобы быть хорошим президентом Чешской Республики.

Но я буду больше заниматься политикой и делать все возможное для народа Чехии. Я верю, что мне это понравится, и я буду полезен людям», – сказал бывший вратарь сборной Чехии в интервью The Athletic.