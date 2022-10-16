Валерий Покровский: «Гашек поступает подло и некрасиво! В России к нему относились как к суперзвезде»

Валерий Покровский поделился мнением о высказываниях .

Бывший вратарь сборной Чехии выступал против участия россиян в пражских матчах .

– В НХЛ уже стартовал сезон. Есть ли вариант, что за океаном будут все-таки отказываться от российских хоккеистов?

– В НХЛ ничего не меняется. И я этому рад. Была история с Гашеком, который не хотел пускать наших хоккеистов из НХЛ в Чехию, писал письма. Но североамериканский хоккей продавил чешскую лигу. Все-таки это шоу, а не политика. Одно с другим не должно мешаться.

А Гашек поступает подло и некрасиво! Тем более что сам выступал в России. И здесь ему никто ничего плохого не желал, относились с уважением – как к суперзвезде. Какая-то у него внутренняя боль, нездоровое отношение к нашим игрокам.

– Да, личная неприязнь.

– А в Северной Америке я не вижу, чтобы кто-то отрицательно относился к Овечкину, Кучерову, Панарину, пытался их как-то выжить из команд. Эти люди – номер один в мировом хоккее, лидеры своих команд. На них зарабатываются огромные деньги. Поэтому никто и никогда не будет ставить препятствия нашим хоккеистам. Закроют глаза на всю политическую историю.

– Еще один то ли политический, то ли спортивный вопрос – участие сборной России в Кубке мира-2024. Отодвинет ли НХЛ политику?

– Посмотрим. Постоянно меняется информация: то разрешают, то запрещают. Если разрешат, то это будет уже своеобразная победа, прорыв. Для нас было бы здорово – не просто вариться в своем соку, играть с белорусами и казахами, а испытать свои силы в матчах с сильнейшими командами Европы и мира.

Кстати, от этого выиграл бы и весь хоккей, без нас не очень-то и смотрятся матчи мирового уровня, – заявил бывший защитник клубов КХЛ.