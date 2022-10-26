Форвард «Оттавы» Норрис может пропустить остаток сезона из-за травмы плеча

Нападающий «Оттавы» может пропустить остаток сезона из-за травмы плеча.

Центрфорвард покинул площадку в середине третьего периода в матче с «Аризоной» (6:2).

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит сообщил, что игрок выбыл на долгий срок.

«Если в какой-то момент он вернется, отлично. Когда вы слышите о долгом сроке, вы думаете о трех месяцах, четырех месяцах, пяти месяцах, шести месяцах.

В прошлом сезоне Норрис пропустил 15 игр из-за травмы плеча? Это другая травма, то же плечо, другая травма.

Потребуется ли ему операция? Мы узнаем немного больше в ближайшие четыре-пять дней, но это надолго», – сказал Смит.

Нападающий провел 5 игр в нынешнем сезоне и набрал 2 (1+1) балла.