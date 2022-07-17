Генменеджер «Оттавы» о контракте с Норрисом на 8 лет: «Джош становится игроком исключительного уровня»

Генменеджер «Оттавы» высказался о контракте с форвардом .

Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на 8 лет, зарплата – 7,95 миллиона долларов.

«Мы очень рады тому, что заключили долгосрочное соглашение с Джошем. Он универсальный форвард, продолжающий расти и становиться игроком исключительного уровня.

Его снайперское мастерство уже принесло нам пользу, а в дальнейшем поможет выйти на следующий уровень.

Его самоотверженность и гордость, с которой он работает над своей физической формой, послужат отличным примером для следующей волны молодых игроков», – сказал Дорион.