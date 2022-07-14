«Оттава» подписала 8-летний контракт с Норрисом с зарплатой 7,95 млн долларов в год

подписала форварда на 8 лет и 63,6 миллиона долларов.

Средняя зарплата 23-летнего хоккеиста (кэпхит) составит 7,95 миллиона долларов.

После прошедшего сезона у американца истекло действие контракта новичка, подписанного в 2019 году, с кэпхитом 925 тысяч долларов.

Норрис набрал 55 (35+20) очков при полезности «минус 7» в 66 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.

Нападающий стал третьим бомбардиром «Сенаторс», уступив только Тиму Штюцле (57 очков) и Брэди Ткачаку (67 очков).

Всего в лиге Норрис сыграл на данный момент 125 игр и записал на свой счет 90 (52+38) баллов за результативность.