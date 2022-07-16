Джош Норрис: «У «Оттавы» будет очень классная команда в будущем. Дорион добавил некоторые элементы в состав, чтобы мы сделали следующий шаг»

прокомментировал подписание нового контракта с «Оттавой».

Американский нападающий продлил соглашение с клубом на 8 лет с зарплатой 7,95 миллиона долларов в год.

«Мечта сбылась. Помню нашу встречу с генменеджером после сезона. Мы согласились с тем, что нужно подписать контракт как можно скорее, и он сдержал свое слово.

Думаю, что переговоры прошли очень хорошо. Это был гладкий процесс, я очень доволен тем, как все получилось.

Я хотел остаться здесь на долгое время. Мне нравится город. Я думаю, что у нас будет очень классная команда в будущем.

Пьер проделал отличную работу, добавив некоторые элементы в состав, которые нам нужны и которые имеют решающее значение, чтобы сделать следующий шаг», – сказал Норрис.