Сушинский о нежелании Европы видеть Россию на Кубке мира: «Пусть они и не едут тогда, раз опасаются. Я склоняюсь к тому, что нас допустят»

высказался касательно участия сборной России в Кубке мира.

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил информацию о том, что европейские федерации выступают против участия России на турнире. По словам Дэйли, лига изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России. При этом Европа выступает и против такого сценария.

«Смысл перемалывать из пустого в порожнее? Сначала приняли одно решение, а потом заднюю включают. Либо да, либо нет. Я склоняюсь к тому, что нас допустят. В чем может быть опасение?

Пусть они и не едут тогда, раз опасаются. Пускай публично опросят игроков, боятся ли они играть в Канаде против России или не боятся. Я думаю, что будет единоличный ответ: «не боятся», тем более в Канаде. Бояться будут только в спортивном плане, что могут проиграть. Мне хочется верить в то, что сборная России сможет выступить на Кубке мира», – сказал чемпион мира.