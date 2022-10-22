Крикунов об игре против Горди Хоу: «Я перехватил шайбу, он от злости мне в плечо со «штыка» как дал! Подумал: «Вот, старый козел»

вспомнил о встрече на льду с .

– Вы с Тихоновым встретились уже в сборной, на Кубке Канады-1976.

– Мы уже вышли в Высшую лигу с «Кристаллом», я тогда девять голов забил в чемпионате. Пригласили во вторую сборную СССР, которую тоже тренировал Тихонов, в турне по Северной Америке. Перед первой встречей он посадил меня к борту, чтобы понаблюдал за соперником. Вижу, что североамериканцы здоровые, бьются, летят, борта трещат, но ничего особенного.

– Да, после Суперсерии-1972.

– Мы же все тогда здорово в пас играли, катались. Поэтому сказал Тихонову: «Посмотрел, ничего особенного в них не заметил»! Он говорит: «Ну, давай, тогда, выходи». Я вышел и все турне провел спокойно. А когда Виктора Васильевича назначили руководить уже первой сборной на Кубке Канады, он меня опять пригласил.

– У канадцев тогда за сборную выступали все их суперзвезды. Кто-то поразил?

– Пожалуй, . Его гол в выставочном матче с чехами до сих пор перед глазами. Вошел в зону по краю, показал, что отдает в центр, после чего вдруг неожиданно с левой руки метнул в «девять». Вратарь, который поверил, что сейчас будет передача, только в сетке обнаружил шайбу.

– Вы потом еще много раз ездили на матчи в Северную Америку со сборными и клубами. Кто еще запомнился?

– Горди Хоу. Во время серии с клубами ВХА на стыке 1976 и 1977 годов. Играл против его команды в Хьюстоне. Я как раз открыл счет в матче. Потом хозяева сравняли. И тут мы встретились с Хоу у наших ворот. Он делал пас из-за спины, а я шайбу перехватил. Ветеран уже ничего сделать не смог и от злости мне в плечо со «штыка» как дал! Подумал: «Вот, старый козел» (смеется)!

Мы их, кстати, в итоге тогда раскатали 10:1! Очень у нас та поездка вышла успешной, проиграли только первый и последний матч, а в промежутке было шесть побед, – рассказал заслуженный тренер России.