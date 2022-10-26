Третьяк о составе молодежки: «Штаб пошел навстречу клубам КХЛ и не стал вызывать хоккеистов, которые постоянно играют на лидирующих ролях»

высказался о составе молодежной сборной России на «Кубок Будущего».

«В составе молодежной сборной на «Лига Ставок Кубок Будущего» собраны практически все лидеры. При этом штаб сборной пошел навстречу клубам и не стал вызывать игроков, которые постоянно играют в клубах на лидирующих ролях и получают много игрового времени. Для вызванных же игроков этот турнир станет возможностью проявить себя на международном уровне.

В тренерский штаб вошли лучшие специалисты в стране по работе с молодыми игроками, которые неоднократно доказывали свою квалификацию и на клубном уровне, и на уровне сборных.

Уверен, что молодежная сборная России порадует зрителей в Санкт-Петербурге и всех, кто будет следить за трансляциями», – сказал президент .

Мичков, Чибриков, Свечков и Перевалов – в составе молодежной сборной России на «Кубок Будущего»