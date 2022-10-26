Мичков, Чибриков, Свечков и Перевалов – в составе молодежной сборной России на «Кубок Будущего»

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Стал известен состав молодежной сборной России для подготовки к «Кубку Будущего».

Штаб команды определился с составом для участия в турнире «Лига Ставок Кубок Будущего», который пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 16 ноября.

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Набоков («Металлург»), Сергей Мурашов («Локо»).

Защитники: Всеволод Альметкин («Ак Барс»), Артем Барабоша (ЦСКА), Михаил Березовский, Арсений Коромыслов, Владислав Сапунов (оба – СКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Арсений Варлаков («Югра»), Семен Ибрагимов («Капитан»), Богдан Крохалев («Металлург»), Александр Фигурин («Авангард»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Дмитрий Бучельников, Даниил Лазутин, Давид Мамаладзе, Матвей Мичков, Григорий Осипов (все – СКА), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба – «Ак Барс»), Илья Квочко («Металлург»), Иван Климович («Сибирь»), Александр Перевалов («Куньлунь»), Федор Свечков, Герман Точилкин, Никита Чибриков (оба – «Спартак»), Семен Синяткин («Динамо»), Станислав Яровой («Витязь»).

Тренерский штаб: главный тренер Владимир Филатов, тренеры Константин Горовиков, Антон Кадейкин, тренер вратарей Андрей Комиссаров, тренер по ОФП Александр Кофанов.

С 6 по 12 ноября команда проведет сбор на базе УТЦ «Новогорск». Также запланирован контрольный матч против юниорской сборной России U18, которая тоже выступит на турнире в Санкт-Петербурге. 

На турнире также сыграют молодежные команды Казахстана и Беларуси.

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