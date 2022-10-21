Третьяк об открытии катка в Чечне: «Через спорт мы воспитываем патриотов, дисциплинированных и здоровых граждан»
Владислав Третьяк открыл новый ледовый каток в Чечне.
Президент ФХР побывал в Грозном, где на базе Нефтяного государственного университета открылся крытый каток.
Третьяк принял участие в торжественной церемонии ввода объекта в строй, а также подарил принимающей стороне свитер сборной СССР со своим игровым номером и автографами легенд хоккея.
«Спорт объединяет людей, через спорт мы воспитываем патриотов, дисциплинированных и здоровых граждан.
Благодарю руководство и жителей региона за вклад в создание хоккейной инфраструктуры, за стремление развивать хоккей. Надеюсь, наш любимый вид спорта приживется в Грозном, и его популярность будет расти.
Когда созданы условия для занятий хоккеем, появляются сильные игроки. Надеемся, что на новой арене свои первые шаги сделают будущие звезды», – заявил Третьяк.
В Чечне создадут хоккейную школу. Ледовая площадка построена при поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова
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