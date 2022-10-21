Третьяк об открытии катка в Чечне: «Через спорт мы воспитываем патриотов, дисциплинированных и здоровых граждан»

открыл новый ледовый каток в Чечне.

Президент ФХР побывал в Грозном, где на базе Нефтяного государственного университета открылся крытый каток.

Третьяк принял участие в торжественной церемонии ввода объекта в строй, а также подарил принимающей стороне свитер сборной СССР со своим игровым номером и автографами легенд хоккея.

«Спорт объединяет людей, через спорт мы воспитываем патриотов, дисциплинированных и здоровых граждан.

Благодарю руководство и жителей региона за вклад в создание хоккейной инфраструктуры, за стремление развивать хоккей. Надеюсь, наш любимый вид спорта приживется в Грозном, и его популярность будет расти.

Когда созданы условия для занятий хоккеем, появляются сильные игроки. Надеемся, что на новой арене свои первые шаги сделают будущие звезды», – заявил Третьяк.

В Чечне создадут хоккейную школу. Ледовая площадка построена при поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова