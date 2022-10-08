Третьяк об отстранении России: «Какая безопасность? Вы видели, чтобы с украинцем или иностранцем был инцидент в Москве? Это отговорки»

высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Наверное, с теми, кто это делает, сложно справиться. Потому что это зашло так далеко. Я обратился в Международную федерацию [хоккея], а именно в комиссию по разбирательству, и говорю: «Как же так: у меня в 55 игроков выступают. Проходит матч – из 20 тысяч зрителей 10 тысяч сидят в джерси Овечкина. Они ему аплодируют, в Миннесоте то же самое Капризову».

Там никаких проблем нет. А детишек, которым шестнадцать-восемнадцать лет, не пускают на чемпионаты мира. Ответ на это – безопасность. Я говорю: «Какая безопасность? Вы видели, чтобы у нас с украинцем или иностранцем был какой-нибудь инцидент в Москве?» Их ответ: «Нет, безопасность, и мы к вам не поедем». Это отговорки», – заявил президент .

Вице-президент ИИХФ об отстранении России: «Это решение обеспечит безопасность и целостность ЧМ по хоккею»