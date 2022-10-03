Люк Тардиф: «Провести МЧМ в Новосибирске и Омске было невозможно, мы приняли правильное решение»

Люк Тардиф высказался о переносе турниров ИИХФ из России.

– Сейчас вас много критикуют, особенно в России. Критикуют после переноса чемпионатов мира из России, недопуска россиян до соревнований, хотя понятно, что это неспортивное решение, сравнивают с тем, как относился к России Рене Фазель. В России бы сказали, что вы сейчас находитесь между молотом и наковальней. Как вам удается держаться в такой ситуации?

– Ситуация такая, какая она есть. Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в тех же Новосибирске и Омске, то я скажу, что его невозможно было провести, поэтому мы приняли правильное решение.

Наверняка вы об этом говорили с Рене Фазелем, поскольку России с ним очень комфортно. Но люди выбрали меня, и я делаю свою работу, чтобы не было никаких проблем с точки зрения безопасности для игроков, организаторов, членов команд, болельщиков.

Думаю, что я вполне объяснил свое решение, и повторюсь, что все хотят возвращения России и Беларуси в программу чемпионатов мира, – сказал президент .