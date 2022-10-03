Люк Тардиф: «Провести МЧМ в Новосибирске и Омске было невозможно, мы приняли правильное решение»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России Рене Фазель молодежный чемпионат мира Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф высказался о переносе турниров ИИХФ из России.

– Сейчас вас много критикуют, особенно в России. Критикуют после переноса чемпионатов мира из России, недопуска россиян до соревнований, хотя понятно, что это неспортивное решение, сравнивают с тем, как относился к России Рене Фазель. В России бы сказали, что вы сейчас находитесь между молотом и наковальней. Как вам удается держаться в такой ситуации?

– Ситуация такая, какая она есть. Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в тех же Новосибирске и Омске, то я скажу, что его невозможно было провести, поэтому мы приняли правильное решение.

Наверняка вы об этом говорили с Рене Фазелем, поскольку России с ним очень комфортно. Но люди выбрали меня, и я делаю свою работу, чтобы не было никаких проблем с точки зрения безопасности для игроков, организаторов, членов команд, болельщиков.

Думаю, что я вполне объяснил свое решение, и повторюсь, что все хотят возвращения России и Беларуси в программу чемпионатов мира, – сказал президент ИИХФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные