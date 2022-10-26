Зухра об уходе из «Авангарда»: «В Омск честно сказала, что не поеду. Мой дом – Москва, в Казани семья. Я здесь учусь и буду работать»

Теги Авангард Илья Ковальчук телевидение КХЛ девушки и спорт Зухра Уразбахтина Хоккей

Зухра Уразбахтина высказалась касательно ухода из «Авангарда».

«Клуб переехал в Омск. И затем я четко приняла решение, что в хоккее меня вряд ли можно будет увидеть. План выполнен. А, да, в «Авангарде» очень хотела познакомиться с Ковальчуком. Я это сделала. Даже кубок вместе подняли.

А в Омск честно сказала, что не поеду, мой дом давно Москва, в Казани семья, я здесь учусь и здесь буду работать, скорее всего, не хоккей, а другой вид спорта. Свое слово сдержала.

Теперь вы меня видели на футбольных матчах. У меня свои проекты», – написала ведущая клубного ТВ футбольного ЦСКА в своем блоге на Sports.ru.

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