Зухра об уходе из «Авангарда»: «В Омск честно сказала, что не поеду. Мой дом – Москва, в Казани семья. Я здесь учусь и буду работать»

высказалась касательно ухода из .

«Клуб переехал в Омск. И затем я четко приняла решение, что в хоккее меня вряд ли можно будет увидеть. План выполнен. А, да, в «Авангарде» очень хотела познакомиться с Ковальчуком. Я это сделала. Даже кубок вместе подняли.

А в Омск честно сказала, что не поеду, мой дом давно Москва, в Казани семья, я здесь учусь и здесь буду работать, скорее всего, не хоккей, а другой вид спорта. Свое слово сдержала.

Теперь вы меня видели на футбольных матчах. У меня свои проекты», – написала ведущая клубного ТВ футбольного ЦСКА в своем блоге на Sports.ru.