Михайлов о латинице в КХЛ: «Мы сами почти ничего не придумываем, в основном копируем – в данном случае с НХЛ. Вот и все. Особой проблемы в этом не вижу»
Борис Михайлов высказался об использовании латиницы на игровой форме в КХЛ.
«Как отношусь к латинице в КХЛ? Ну, мы же сами почти ничего не придумываем, идей своих мало. В основном копируем – в данном случае с НХЛ. Вот и все.
Какой-то особой проблемы в этом не вижу», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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