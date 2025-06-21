Михайлов о латинице в КХЛ: «Мы сами почти ничего не придумываем, в основном копируем – в данном случае с НХЛ. Вот и все. Особой проблемы в этом не вижу»

Борис Михайлов высказался об использовании латиницы на игровой форме в КХЛ.

«Как отношусь к латинице в КХЛ ? Ну, мы же сами почти ничего не придумываем, идей своих мало. В основном копируем – в данном случае с НХЛ. Вот и все.

Какой-то особой проблемы в этом не вижу», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .