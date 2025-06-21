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Лебедев о рекорде Овечкина: «Ррадовался за Сашу вместе со своей страной. Он пример для молодежи. Нормальный человек, наш русский парень»

Денис Лебедев заявил, что Александр Овечкин является примером для молодежи.

6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Александр Овечкин отдыхает после тяжелого сезона. Может быть, хотите выйти с ним на лед?

– Я с удовольствием! Смог бы у Александра чему‑то научиться в хоккее. Мы же дети, воспитанные в Советском Союзе, умеем играть во все игры. Меня отец этому научил.

– Что скажете о его снайперском рекорде в НХЛ?

– Радовался вместе со своей страной, вместе со всеми за этот рекорд, за Сашу.

– Кто‑то сравнил достижение Овечкина с полетом в космос. Уместно ли?

– Если говорить серьезно, конечно, это разные вещи. Но рекорд Овечкина – это масштабно в любом случае, это круто. Быть рекордсменом означает быть примером для всей молодежи, и это здорово.

– Гордость испытываете?

– Конечно, я испытываю гордость за нашу страну, за Россию. Представитель нашей страны является рекордсменом в НХЛ. Круто! Хочу вам рассказать одну историю. Когда я боксировал с Роем Джонсом, Саша Овечкин болел за моего соперника.

– Как так?

– Мне Александр Поветкин рассказал об этом. Они сидели рядом, и на вопрос: «Почему?» Овечкин ответил просто: «Дружу с Джонсом, в Америке тренировались вместе, и Рой был рядом. А с Денисом мы даже не знакомы». Вот так он объяснил.

– С нашей легендой хоккея не познакомились с тех пор?

– Мы только один раз виделись где‑то, поздоровались. Вижу по его манере поведения, что он нормальный, позитивный человек, наш русский парень, – сказал экс-чемпион мира в первом тяжелом весе.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
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