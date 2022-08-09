Зухра покидает «Авангард»: «Наши пути расходятся. Хочу творчески реализовываться, учиться тому, чего еще не знаю»

объявила об уходе из «Авангарда».

Она была ведущей клубного телевидения с 2020 года.

«Я приняла тяжелое решение – наши с «Авангардом» пути расходятся. Это был очень сложный выбор. Бесспорно, в «Авангард ТВ» мы делали наикрутейшие проекты. Это был пик моей карьеры как ведущей клубного телевидения в лучшей медиа-команде .

Но после сезона я пришла к выводу, что я хочу творчески реализовываться, хочу учиться тому, чего еще не знаю, хочу получить новое высшее образование и, как следствие, хочу поменять вектор своей карьеры.

А еще за последние годы я поняла, что за пределами Омска, Казани и еще нескольких городов интерес к хоккею в России мал. Тем ценнее было видеть эти невероятные хоккейные сообщества, настоящие семьи – и вдохновляться вашей энергией.

У «Авангарда» огромное количество болельщиков, которые невероятно вовлечены и живо интересуются тем, что происходит в команде. Столько внимания, столько поддержки я не получала никогда и нигде; а такой преданности хоккею и страсти нет, наверное, ни у одного хоккейного сообщества в России. Берегите эту страсть и любовь к команде! Вы потрясающие!

Хочу сказать спасибо друзьям из всего медиа-отдела «Авангарда», которые были рядом, помогали и наставляли. Вы супер! Благодарю руководство хоккейного клуба за то, что пошли на смелый шаг и доверили мне быть лицом клубного ТВ в команде, где так ценят своих воспитанников. Я прошла омскую школу, это в сердце – навсегда!

Спасибо за два незабываемых года! Увидимся в Омске на хоккее – хочу приехать на новую арену и увидеть вживую вашу невероятную энергию и то, как вы поддерживаете команду. И поболеть с вами», – написала Уразбахтина.