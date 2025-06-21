Борис Ротенберг о плей-офф КХЛ: «Болел за «Локомотив», чтобы они победили и отнесли кубок на могилы ребят, погибших в авиакатастрофе. Рад за команду, они сделали исторический шаг»

Борис Ротенберг рассказал, что болел за «Локомотив» в финале Кубка Гагарина.

– Этот сезон КХЛ закончился победой «Локомотива». Поставили бы на него перед началом регулярки?

– Очень рад за команду. Они сделали самый исторический шаг, чтобы возродить память тех ребят, которые погибли в авиакатастрофе.

Болел за «Локомотив», чтобы они победили и отнесли кубок на могилы ребят, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший.

Напомним, 7 сентября 2011-го под Ярославлем потерпел крушение самолет с игроками «Локомотива». Погибли 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также семь членов экипажа.