Лемтюгов стал главным тренером «Тороса» ️
Николай Лемтюгов стал главным тренером «Тороса».
С 2021 по 2023 год 39-летний экс-нападающий «Ак Барса», «Авангарда», «Спартака» и других команд Фонбет Чемпионата КХЛ входил в тренерский штаб клуба «Стальные Лисы».
С сезона-2023/24 Николай Лемтюгов возглавлял МХК «Атлант».
«Мы приветствуем Николая Александровича Лемтюгова в «Торосе» и желаем успеха!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Тороса» во «Вконтакте»
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