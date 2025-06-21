Лемтюгов стал главным тренером «Тороса» ️

Николай Лемтюгов стал главным тренером «Тороса».

С 2021 по 2023 год 39-летний экс-нападающий «Ак Барса», «Авангарда», «Спартака» и других команд Фонбет Чемпионата КХЛ входил в тренерский штаб клуба «Стальные Лисы».

С сезона-2023/24 Николай Лемтюгов возглавлял МХК «Атлант».

«Мы приветствуем Николая Александровича Лемтюгова в «Торосе» и желаем успеха!» – говорится в сообщении клуба.