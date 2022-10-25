Зухра завела блог о футболе и хоккее на Sports.ru: «Раньше думала, что только модные и важные тети там пишут свои мысли. Теперь я – она самая»

Зухра Уразбахтина завела блог на .

«Раньше я думала, что только модные и важные тети там пишут свои мысли. Теперь я – она самая», – написала ведущая клубного ТВ футбольного в соцсети.

«Жизнь футбола и хоккея от известной тележурналистки», – говорится в анонсе к блогу. Записей в нем пока нет.

Ранее Зухра работала ведущей клубного телевидения и