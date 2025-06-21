«Динамо» может подписать Андреоффа. У форварда 24+18 в 71 матче за «Сибирь» (Артур Хайруллин)

Энди Андреофф может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. В прошедшем сезоне 34-летний канадский форвард выступал за «Сибирь », клуб не продлил с ним контракт.

На счету Андреоффа 38 (22+16) очков при полезности «минус 16» в 64 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 7 играх Кубка Гагарина нападающий набрал 4 (2+2) балла и «минус 3».