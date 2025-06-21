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  • Максим Березкин: «Хочется стать ключиком к победе «Эдмонтона» в Кубке Стэнли. Моя цель – защитить Кубок Гагарина и поехать в НХЛ через год»
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Максим Березкин: «Хочется стать ключиком к победе «Эдмонтона» в Кубке Стэнли. Моя цель – защитить Кубок Гагарина и поехать в НХЛ через год»

Максим Березкин высказался о целях на следующий сезон.

Ранее генеральный менеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн говорил, что хотел бы видеть Березкина, задрафтованного в пятом раунде в 2020 году, в НХЛ.

23-летний форвард, выигравший Кубок Гагарина-2025 в составе «Локомотива», продлил контракт с ярославцами на один сезон. 

– Согласен с тем, что заходить в состав финалиста Кубка Стэнли – достаточно непросто? Поэтому будет лучше еще какое-то время отыграть в «Локомотиве».

– Мне было бы это интересно. Ребята достаточно давно играют одним коллективом, надеюсь, у них все получится. Конечно, хотелось бы, чтобы я стал ключиком «Эдмонтона» к Кубку Стэнли. Болею за них, переживаю. Посмотрим, что будет через год.

– Общаешься с Василием Подколзиным?

– Да, списывался с ним после победы в Кубке Гагарина. Он сказал мне: «Учи английский и дерзай». Приятно, когда мой сверстник уже давно играет в НХЛ. Это вызывает гордость. Для меня это еще и новый вызов.

– Получается, у тебя есть конкретная цель поехать в «Эдмонтон» через год?

– Да, это моя цель, к которой я иду. Главное – провести этот сезон лучше, чем прошлый, и защитить Кубок Гагарина. Это моя мотивация на сезон. Будет непросто, но мы должны с этим справиться своими, ярославскими ребятами и теми, кто придет в команду, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Allhockey.ru
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