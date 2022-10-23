«Авангард» представил новую ведущую клубного ТВ – блондинку Юлию Оверчук.

Она станет преемницей , занимавшей эту позицию в предыдущие 2 сезона.

Журналистка ранее работала на федеральных телеканалах «Москва 24», Life News, РБК.

«Помните, мы объявили кастинг, чтобы найти новую ведущую «Авангард ТВ»? Мы получили сотни заявок со всей России…

Но «Авангард» – это Омск. Поэтому мы собрали лучших омичек – и устроили им испытание. И мы нашли ЕЕ. Кто же она?», – говорится в телеграм-канале омичей.