«Авангард» представил новую ведущую клубного ТВ – блондинку Юлию Оверчук. Она заменит Зухру

Теги Авангард телевидение КХЛ девушки и спорт Зухра Уразбахтина Хоккей

«Авангард» представил новую ведущую клубного ТВ – блондинку Юлию Оверчук.

Она станет преемницей Зухры Уразбахтиной, занимавшей эту позицию в предыдущие 2 сезона. 

Журналистка ранее работала на федеральных телеканалах «Москва 24», Life News, РБК.

«Помните, мы объявили кастинг, чтобы найти новую ведущую «Авангард ТВ»? Мы получили сотни заявок со всей России…

Но «Авангард» – это Омск. Поэтому мы собрали лучших омичек – и устроили им испытание. И мы нашли ЕЕ. Кто же она?», – говорится в телеграм-канале омичей. 

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