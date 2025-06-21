Борис Ротенберг о ЧМ по хоккею без России: «Видел, как играли финны. В КХЛ скорости гораздо выше, хоккей более агрессивный и мобильный»

Борис Ротенберг высказался о ЧМ по хоккею без России.

– За эти годы без России чемпионат мира у вас вызывал интерес?

– Если честно, реже смотрю. Видел некоторые матчи – скорости в КХЛ гораздо выше, чем у сборных. Видел, как играли финны.

В КХЛ хоккей более агрессивный и мобильный, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший .