Борис Ротенберг о ЧМ по хоккею без России: «Видел, как играли финны. В КХЛ скорости гораздо выше, хоккей более агрессивный и мобильный»
Борис Ротенберг высказался о ЧМ по хоккею без России.
– За эти годы без России чемпионат мира у вас вызывал интерес?
– Если честно, реже смотрю. Видел некоторые матчи – скорости в КХЛ гораздо выше, чем у сборных. Видел, как играли финны.
В КХЛ хоккей более агрессивный и мобильный, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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