Щитов о том, что ИИХФ не поздравила россиян из «Флориды» с Кубком Стэнли: «Спортсмены – лидеры мнений, по ним хотят ударить, расшатать наше общество»

Никита Щитов осудил ИИХФ за решение не поздравлять россиян с Кубком Стэнли.

Международная федерация хоккея опубликовала постер, посвященный победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На коллаже вместе с изображением трофея размещены фото хоккеистов «Пантерс» в форме национальных сборных.

Позднее ИИХФ удалила публикацию и отметила Сергея Бобровского на новом постере.

«Знаменитые спортсмены являются такими лидерами мнений и по ним хотят ударить, через это расшатать наше общество. Ничего в этом удивительного или нового нет, этого стоило ожидать.

А что нам Международная федерация хоккея? Я не думаю, что кто-то из любителей хоккея, болельщиков обращает внимание на их посты. Думаю, это небольшое количество людей», – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов .