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Пашин о Жамнове: «Ты должен доказывать, что заслуживаешь быть в его команде. У «Спартака» все тренеры с большим опытом»

Алексей Пашин поделился впечатлениями о работе под руководством Алексея Жамнова.

– Какой Алексей Жамнов тренер?

– Он все объясняет, очень подробно и понятно. Тебе нужно только выходить и делать это на льду. Но хочу отметить не только Алексея Юрьевича, а весь тренерский штаб, у нас все специалисты с большим опытом.

– Жамнов часто проводил индивидуальные беседы?

–Да, тренеры стараются говорить с каждым. Особенно когда у игрока что-то не получается в начале сезона. Они подсказывают, что ты можешь быть полезен, даже если в одной игре не пошло – значит, получится в следующей. Это помогает.

– Вам бывает сложно, когда шайба не идет в ворота? Свойственно ли паниковать в такие моменты?

–Бывает по-разному. Но стараюсь не зацикливаться. Иногда ты не забиваешь, но совершаешь важные действия: отработал в обороне, помог вратарю, заблокировал бросок – это может быть важнее гола.

– В социальных сетях часто попадают видео из раздевалки, где Алексей Юрьевич произносит эмоциональные речи. Он действительно мотиватор?

– Да. Он говорит те же вещи и в нашей раздевалке без камер. С таким опытом человек обязан мотивировать. И ты должен доказывать, что заслуживаешь быть в его команде, – сказал форвард «Спартака» Александр Пашин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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