Кристиан Хенкель: «Зеленое дерби» всегда отличается накалом. «Ак Барс» будет биться»

высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 26 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Много говорят о принципиальности «Зеленого дерби». Хоккеисты чувствуют особую ответственность?

– Да, конечно, «Зеленое дерби» всегда отличается накалом. Здесь больше страстей, больше единоборств. Даже желания выиграть этот матч у ребят всегда больше.

– У соперника было больше времени на подготовку к матчу. Это как-то влияет на подготовку?

– Я думаю, что это никак не сказывается. Календарь у всех тяжелый. Паузы бывают, но это кардинально ни на что не влияет.

– Чем игра в Уфе будет отличаться от поединка в Казани?

– Вечером посмотрим. Настрой, конечно, будет боевым, соперник принципиальный. Будем выходить и биться, – сказал защитник .