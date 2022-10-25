«Радулов и Бурмистров начали драться, их быстро разняли» Шевченко о конфликте в «Ак Барсе»

В расположении произошла стычка и .

Казанская команда проиграла восемь из девяти последних матчей.

«Конфликты в «Ак Барсе» есть. Они заканчиваются тем, что все трактуется, будто это рабочий момент.

Бурмистров с Радуловым начали драться, их быстро разняли, и они пожали руки друг другу. Все верно.

Я к дракам в команде отношусь спокойно. Просто каждая драка должна тщательно анализироваться из-за чего она происходит. Драки – это неплохо, но важно понимать в чем причина.

Здесь причина в том, что все друг другом недовольны. Недовольны тем, как Знарок распределяет игровое время, недовольны тем, как Знарок формирует тройки. У команды нет плана на игру», – сказал журналист в эфире своего ютуб-канала.

Ранее сообщалось, что у Радулова случился конфликт с одним из старожилов «Ак Барса».