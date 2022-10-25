Вайсфельд об отмене гола «Ак Барса»: «Пограничная ситуация, но основания были. Сейчас такие правила, что вратарей в площади просто уничтожают»
Леонид Вайсфельд прокомментировал незасчитанный гол «Ак Барса» в матче с «Металлургом» (1:2).
В третьем периоде при счете 1:1 арбитры после видеопросмотра не засчитали гол Никиты Дыняка из-за блокировки вратаря.
«Сложный момент. Понимаете, тут речь идет о чем – это пограничная ситуация. Это значит, что может быть такое решение, а может быть и другое решение.
Весь вопрос заключается в том, какие аргументы приводили люди, принимающие решения.
Мы хотим взять этот момент в программу «Судейская», чтобы Алексей Анисимов рассказал о нем более детально. Но я сформулирую так: основания для отмены гола были.
Если абстрагироваться от конкретно этого момента, то сейчас такие правила, что вратарей в площади ворот просто уничтожают.
Я понимаю, что все хотят больше голов, но лично мне это не нравится. Но это только мое частное мнение, а ориентироваться нужно не на чье-то мнение, а на правила», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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