Вайсфельд об отмене гола «Ак Барса»: «Пограничная ситуация, но основания были. Сейчас такие правила, что вратарей в площади просто уничтожают»

прокомментировал незасчитанный гол в матче с (1:2).

В третьем периоде при счете 1:1 арбитры после видеопросмотра не засчитали гол из-за блокировки вратаря.

«Сложный момент. Понимаете, тут речь идет о чем – это пограничная ситуация. Это значит, что может быть такое решение, а может быть и другое решение.

Весь вопрос заключается в том, какие аргументы приводили люди, принимающие решения.

Мы хотим взять этот момент в программу «Судейская», чтобы Алексей Анисимов рассказал о нем более детально. Но я сформулирую так: основания для отмены гола были.

Если абстрагироваться от конкретно этого момента, то сейчас такие правила, что вратарей в площади ворот просто уничтожают.

Я понимаю, что все хотят больше голов, но лично мне это не нравится. Но это только мое частное мнение, а ориентироваться нужно не на чье-то мнение, а на правила», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .