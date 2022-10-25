42-летний Попов завершил карьеру. Он будет тренером по развитию игроков ЦСКА

42-летний форвард Александр Попов завершил карьеру и будет работать тренером в ЦСКА.

«Нападающий Александр Попов, которому минувшим летом исполнилось 42 года, завершил карьеру хоккеиста, но продолжит работать в системе ЦСКА на должности тренера по развитию игроков.

В его обязанности будет входить работа с хоккеистами всех трех команд клубной системы – ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии».

Контракт с Поповым уже подписан», – говорится в телеграм-канале армейцев.

За ЦСКА Александр выступал с 2016 по 2022 годы. Вместе с командой он дважды выигрывал (в 2019 и 2022 годах), при этом в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф.