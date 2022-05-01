Соркин о секрете долголетия Попова: «Никто не знает, даже он сам, мне кажется»

считает, что секрет долголетия не знает даже он сам.

Форвард ЦСКА ответил на вопросы после победы над «Металлургом» (4-3, 4:1 в седьмом матче) в финале Кубка Гагарина.

41-летний Попов стал автором победной шайбы и был признан самым ценным игроком плей-офф.

– Что чувствуете после завоевания Кубка?

– Пока не верится, надо с этим переспать. Мы сделали большое дело всей командой.

– Как смогли совершить камбэк?

– Верили. Серия все-таки до четырех побед. А победа в пятом матче, когда мы выиграли в овертайме, дала толчок.

– Вы играли в тройке с Поповым. Насколько для молодого игрока было сложно с ним сыграться?

– Это было почетно с ним играть. А потом уже привык - все равны на льду.

– В чем его секрет? Бегает быстрее всех в ЦСКА.

– Никто не знает, даже он, мне кажется, сам не знает, – сказал Соркин.