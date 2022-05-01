Григоренко о Попове: «Один из величайших игроков КХЛ. Пример для подражания для всех»

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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко высказался после завоевания Кубка Гагарина.

«Это чемпионство тяжелее, чем прошлое. Две серии из семи игр, да и весь сезон получился тяжелым. Ковид только недавно закончился, Олимпиада — тяжелые сборы перед ней и разочарование в финале, много эмоций. Так что здорово, что уходим в лето на мажорной ноте. Все ребята молодцы, все бились, боролись, заслужили.

«Металлург» тоже молодцы, очень хорошая команда у них, ребята нестандартные. Есть такая поговорка «порядок бьет класс», и я думаю, что в начале серии нам дисциплины немножко не хватало, поэтому мы и проигрывали 1-3. Но последние два матча все сыграли дисциплинированно и заслуженно победили.

При потолке зарплат все в равных условиях. Ну, понятно, пусть не все, но топ-10 команд, которым бюджет позволяет — они в равных. И тут уже зависит от желания хоккеистов играть за свою команду. У нас в клубе все проделали хорошую работу, и мы все заслужили этот Кубок.

Призовой бонус — это хорошо, но большой роли он не играет. Когда идут матчи на вылет, просто хочется победить. Фамилии каждого из нас попадут на Кубок Гагарина — и это уже на всю жизнь, поэтому призовые не имеют особого значения.

Федоров прежде всего доверяет всем игрокам — и молодым, и тем, кто постарше. Он очень спокойный, рассудительный — это тоже большой плюс. При 1-3 никто не паниковал, все понимали, что у нас сильная команда. «Магнитка» выиграла три подряд, и мы понимали, что тоже можем выиграть три подряд.

Попов получил звание самого ценного игрока заслуженно. Он молодец, огромная честь играть с ним. Сегодня вышел после паузы и с повреждением, забил очень важный гол. Он, наверное, один из величайших игроков КХЛ и пример для подражания для всех», – сказал Григоренко.

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