Равиль Якубов: «Попов – из категории тихих лидеров. Его молчаливый пример показателен, он очень важен для молодежи ЦСКА»

Равиль Якубов высказался о победе ЦСКА в финале Кубка Гагарина-2022.

– Что скажете о финале с «Магниткой»?

– После 2-3 в серии со СКА наша команда уже была готова играть прижатой к стенке. Поэтому даже при счете 1-3 у игроков существовала определенная уверенность в своих силах, никто не паниковал. Это и называется психология победителей.

– Согласны с решением КХЛ вручить приз самого ценного игрока Александру Попову?

– С решением по Александру согласна не только вся команда, но и, кажется, вся лига. Попов – из категории тихих лидеров, который не говорит, а делает. Его молчаливый пример специфичен и показателен, он очень важен для молодежи, для всей команды, – сказал тренер ЦСКА.

MVP плей-офф – 41-летний бородач из ЦСКА. Играет на минимальном контракте (3 млн рублей в год) и забивает важные голы (в том числе и золотой!)